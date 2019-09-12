السعودية اليوم / تعليم شرق الدمام يعقد اللقاء الأول لرواد النشاط للعام الدراسي 1441هـ



الدمام 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

عقد مكتب تعليم شرق الدمام ممثلاً في وحدة النشاط الطلابي اليوم، اللقاء الأول لرواد النشاط للفصل الدراسي الأول من العام 1440 / 1441هـ، وذلك في مركز التعلم بمتوسطة الشرقية بالدمام.

وأكد مشرف النشاط الطلابي أحمد القادري، على أهمية الأنشطة الطلابية في المدارس ودورها في تنمية مهارات الطلاب وصقل مواهبهم وتدربيهم على المهارات الحياتية، منوهاً بأهمية دور رائد النشاط الطلابي في إعداد الخطط المناسبة لمدرسته مع التأكيد والحرص على المشاركة وتنفيذ البرامج ذات العلاقة بالمشروعات الوزارية لخطة النشاط الطلابي.

وأشار إلى أن اللقاء ناقش استعدادات مدارس القطاع الشرقي للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني 89 للمملكة العربية

//انتهى//

15:27ت م

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الدمام 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسعقد مكتب تعليم شرق الدمام ممثلاً في وحدة النشاط الطلابي اليوم، اللقاء الأول لرواد النشاط للفصل الدراسي الأول من العام 1440 / 1441هـ، وذلك في مركز التعلم بمتوسطة الشرقية بالدمام.وأكد مشرف النشاط الطلابي أحمد القادري، على أهمية الأنشطة الطلابية في المدارس ودورها في تنمية مهارات الطلاب وصقل مواهبهم وتدربيهم على المهارات الحياتية، منوهاً بأهمية دور رائد النشاط الطلابي في إعداد الخطط المناسبة لمدرسته مع التأكيد والحرص على المشاركة وتنفيذ البرامج ذات العلاقة بالمشروعات الوزارية لخطة النشاط الطلابي.وأشار إلى أن اللقاء ناقش استعدادات مدارس القطاع الشرقي للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية ، والوقوف على مدى جاهزية الخطط التنفيذية إضافة إلى مناقشة "مبادرة أكسجين" التي تهدف إلى تحفيز القراءة لدى الطلاب والإلقاء لديهم.//انتهى//15:27ت م0146

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