السعودية اليوم / رئيس فرع النيابة العامة بالقصيم يجتمع برؤساء دوائر محافظات المنطقة



بريدة 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

عقد رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم الشيخ مساعد بن عبدالمحسن السيف في مقر الفرع بمدينة بريدة اليوم, اجتماعا برؤساء الدوائر العشر في محافظات المنطقة التابعة للفرع وهي دوائر ( عنيزة ، الرس ، المذنب ، البكيرية ، الشماسية ، عيون الجواء ، رياض الخبراء ، البدائع ، الأسياح ، النبهانية).

وفي مستهل الاجتماع نقل السيف توجيهات معالي النائب العام، ومعالي وكيل النيابة العامة الحاثة على سرعة الإنجاز للقضايا والإخلاص في العمل وأهمية المتابعة للقضايا والموقوفين وعدم تأخر الإجراءات المتخذة بما يبرئ الذمة أمام الله عز وجل ويرقى لتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - .

وثمن رئيس فرع النيابة العامة الجهود المبذولة في دوائر النيابة، متطلعاً لبذل المزيد والعمل على تذليل صعوبات العمل في دوائرهم والوصول بالإنتاجية إلى أعلى المستويات ومقابلة المراجعين والاستماع إليهم ، مستعرضا جدول الأعمال ومناقشته بما ينعكس إيجاباً عل العمل.

// انتهى //

15:26ت م

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