السعودية اليوم / مدير جامعة الملك خالد يدشن نظام "مباشر" للاستفسارات والملاحظات



أبهـا 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

دشن معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي في مكتبه اليوم, نظام " مباشر"، الذي تقدمه الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالجامعة للطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس والزوار

وأكد السلمي أن الجامعة تسعى إلى التواصل المستمر مع المستفيدين والإجابة على تساؤلاتهم وتلبية احتياجاتهم في سبيل الاهتمام بكل من شأنه تطوير الخدمات والرقي بالعملية الأكاديمية, مشيرًا إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية النوعية التي تقدمها الجامعة.

بدوره أوضح المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات الدكتور محمد الصقر أن نظام " مباشر" يهدف إلى تعميق علاقة الجامعة مع جميع المستفيدين وتلبية الاحتياجات, وتذليل العقبات وتوجيه الإرشادات للمستفيدين، ورفع مستوى تلقي الاقتراحات والملاحظات وإنجاز حل الشكاوى والبلاغات في وقت قياسي وبشكل احترافي، وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال سماع أصواتهم وإيصالها لمسؤولي الجامعة.

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15:25ت م

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