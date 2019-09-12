السعودية اليوم / مدير جامعة حائل يلتقي طلاب كلية الهندسة المشاركين في أعمال إدارة المشاريع



حائل 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

التقى معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم في مكتبه بالمدينة الجامعية اليوم عدداً من طلاب كلية الهندسة وذلك بعد مساهمتهم في التحقق من مدى مطابقة مبنى الكلية الجديد للشروط والمواصفات الفنية بالمشاركة مع الإدارة العامة للمشاريع في الجامعة بحضور وكيل الجامعة الدكتور سعود النايف وعميد كلية الهندسة الدكتور عبد العزيز الغامدي .

وأوضح معالي مدير الجامعة أن مشاركة الطلاب والطالبات في حزمة البرامج والمشاريع هو إحدى الوسائل المهمة في العملية التعليمية وتقدم بناءً معرفياً متكاملا لأبنائنا الطلاب والطالبات مشيراً إلى أن برامج التدريب التعاوني تصقل مهارات الطلاب وتربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي.

وقدم الدكتور البراهيم شكره لأبنائه الطلاب ولمنسوبي كلية الهندسة وللإدارة العامة للمشاريع بالجامعة على إتاحة الفرصة للطلاب للاستفادة من المشاريع القائمة .

// انتهى //

15:13ت م

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