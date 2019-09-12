السعودية اليوم / محافظ القريات يبحث سير العمل والمشروعات المنفذة في العيساوية



القريات 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

التقى محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر في مقر المحافظة اليوم، رئيس مركز العيساوية عاطف بن محمد الحواس ورئيس البلدية المهندس سامي بن علي الغامدي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بمركز العيساوية والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، والمشروعات الجاري تنفيذها والمعوقات التي تعترض سير العمل فيها.

// انتهى //

15:13ت م

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