السعودية اليوم / مدير تعليم القريات يبحث تحسين خدمات النقل المدرسي



القريات 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

بحث مدير تعليم محافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي في مقر الإدارة اليوم, مع مدير متابعة المتعهدين بشركة تطوير للنقل التعليمي بالمنطقة الشمالية المهندس صالح الشمري, تحسين خدمات النقل المدرسي والعمل على تذليل العقبات.

وجرى خلال اللقاء مناقشة كل ما يخص النقل المدرسي وما يبذل من جهود كبيرة وأبرز الملاحظات لتحسين الخدمة المقدمة للطلاب والطالبات، في ظل ما وفرته القيادة من إمكانيات ووسائل نقل لأبنائنا الطلاب والطالبات.

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15:04ت م

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