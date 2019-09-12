السعودية اليوم / محافظ القريات يستقبل رئيس بلدية الناصفة



القريات 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

استقبل محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر في مقر المحافظة اليوم, رئيس بلدية الناصفة المهندس عبدالله بن شطيط الشراري يرافقه عدد من مسؤولي البلدية.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالخدمات المقدمة للمواطنين، وما أنجز من مشاريع بمركز الناصفة والقرى التابعة له, إلى جانب استعراض الاستعدادات والتجهيزات للاحتفال باليوم الوطني 89.

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14:53ت م

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