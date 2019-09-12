السعودية اليوم / سمو أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية



الرياض 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية المستشفى السعودي الألماني صبحي عبدالجليل بترجي, ونائب رئيس مجلس الإدارة مكارم صبحي بترجي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض مشروعات الشركة في منطقة الرياض.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية المكلف سعود بن عبدالعزيز العريفي.

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14:53ت م

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