السعودية اليوم / رئيس النيابة العامة بمنطقة القصيم يلتقي قادة القطاعات الأمنية بالمنطقة



بريدة 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

التقى رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم الشيخ مساعد بن عبدالمحسن السيف , بمقر الفرع في مدينة بريدة اليوم , مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسين القحطاني ،ومديري المرور ، ودوريات الأمن ، وأمن الطرق ، ومديري شرط المحافظات والمراكز والإدارات الامنية بالمنطقة , إضافة الى رؤساء الدوائر بالفرع والمحافظات بمنطقة القصيم .

وأوضح الشيخ السيف أن هذا الاجتماع يأتي استمرارًا للاجتماعات السابقة بين النيابة العامة والأمن العام ، ويهدف لتعزيز الأمن بالمنطقة وتذليل جميع المعوقات لتحقيق الأهداف المنشودة لحفظ الأمن واستقراره , وانطلاقًا من الأمانة التي كُلف الجميع بها ، مشيرا الى أن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب يحث باستمرار على تذليل كافة العقبات إن وجدت بين الأجهزة الحكومية في المنطقة والتي ستنعكس - إن شاء الله - إيجابًا لتطوير أساليب العمل والتواصل ودعم وتسهيل الإجراءات لما فيه خدمة الصالح العام .

وأفاد السيف أن الاجتماع تطرق لعدة محاور تسهم في تطوير العمل وسرعة انجازه, وفقًا لنظام الاجراءات الجزائية بما يتوافق مع تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

من جانبه عبر مدير شرطة المنطقة عن شكره لرئيس فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم بالمبادرة لعقد هذا الاجتماع الذي يهدف لتذليل الصعوبات التي قد يواجهها العمل ويعزز سبل التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم المصلحة العامة ، مشيرًا إلى أن معالي مدير الأمن العام الفريق خالد بن قرار الحربي بارك هذا اللقاء وتمنى للمجتمعين كل توفيق .

وبحث الاجتماع جميع إجراءات الاستدلال والتأكيد على ما ورد بنظام الاجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ، وقد أسفر عن نتائج ايجابية ستنعكس - بمشيئة الله - على سير اجراءات القضايا و الرقي بالعمل الجنائي المشترك و حفظ الأمن وتحقيق العدالة .

// انتهى //

14:50ت م

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