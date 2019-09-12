السعودية اليوم / طالبان من جامعة القصيم يحصلان على وسام "همة طويق"



بريدة 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

حصل طالبان من كلية الحاسب بجامعة القصيم، على وسام همة طويق، خلال مشاركتهما في معسكر طويق السيبراني وهما باسل البراك ويونس النقيدان ضمن الطلبة الأوائل المشاركين في المعسكر، والذي شارك فيه 5 من طلاب الجامعة بمشاركة 100 متدرب من جامعات مختلفة، الذي امتد على مدى أربعة أشهر.

وشارك في معسكر طويق السيبراني خمسة من طلبة جامعة القصيم، من بين أكثر من 32 ألف متقدم ومتقدمة، حيث هدف المعسكر إلى مساعدة الطلبة على اكتساب مهارات جوهرية في مجال الأمن السيبراني والتي من شأنها أن تهيئ المتدرب لمواجهة التحدّيات الحالية في التعامل مع الهجمات السيبرانية وصدّها، كما ركز المعسكر على تنمية الجانب العملي والتطبيقي لدى المتدربين، بالإضافة إلى إكساب الطلاب العلم الضروري والمعرفة اللازمة التي تساعد المتدرب في توفير بيئة آمنة عن طريق حماية الأنظمة وإجراء اختبارات الاختراق بغرض تقييم وفحص هذه الأنظمة بطرق وأساليب مختلفة ومتنوعة، وكذلك تهيئة المتدرب للاستجابة للحوادث الرقمية المحتملة، واكتساب المهارات اللازمة للقيام بعملية تحليل البرامج الضارة وفهم كيفية عملها بهدف الوقاية منها، والقدرة على القيام بعملية التحقيق الجنائي الرقمي لأي من المصادر الرقمية المشتبه باستخدامها في أي جريمة إلكترونية، كما حصل الطلبة على الشهادات الاحترافية خلال فترة الدراسة في المعسكر.

// انتهى //

14:46ت م

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