شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل الملحق العسكري الياباني والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:19 مساءً, 12 سبتمبر 2019 م المناطق - واس استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، ومسؤولو التحالف , في مقر المركز , الملحق العسكري الياباني في الرياض العقيد البحري شينغو فوناكي .

واستعرض الجانبان سبل التعاون والرؤى المشتركة وتعزيز العلاقات بين البلدين.

كما ناقش الجانبان العديد من القضايا المتعلقة بمستجدات محاربة الإرهاب الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيال ذلك , وجرى استعراض الجهود التي يبذلها التحالف في سبيل محاربة التطرف العنيف والإرهاب.

وسلط المغيدي الضوء على أهمية الدور الذي تقوم به اليابان، مؤكدًا أهمية توطيد العلاقة وتضافر الجهود ومواصلة التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات بين الطرفين في محاربة التطرف العنيف والإرهاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل الملحق العسكري الياباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.