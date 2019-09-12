السعودية | بمناسبة قرب “اليوم الوطني” .. تدشين أول فرقة لـ” العروض العسكرية ” النسائية في المملكة

الخليج 365 - الرياض- المناطق - متابعات

دشنَّ فريق “حفلات المودة الترفيهي”، مساء السبت الماضي، فرقة استعراضية عسكرية نسائية، تعدّ الأولى من نوعها في المملكة ، بمناسبة قرب “اليوم الوطني السعودي”.

الاستعراض النسائي العسكري

وأوضح الفريق، أن انطلاقة العرض تلغريب لكلا الجنسين رجال ونساء، مبينًا أن “الاستعراض النسائي العسكري في المعارض المحلية النسائية والمدارس والاحتفالات الوطنية الرسمية”.

ولفت إلى أن “استعراض الفرقة العسكرية الرجالية على مسارح الاحتفالات الوطنية الرسمية التي تخص العوائل والرجال ويتكون العرض من عدة عروض من العروض العسكرية مثل (لسلام الملكي – المشاه العسكرية – الاستعراض بالسلاح – إلقاء شعر وطني – مداهمة بسيطة)”.

أهداف إنشاء الفرقة

وأكد الفريق، أن “إعلان العروض شهد إقبالًا شاسعًا من الناس فتقدم عدد يود بالانضمام إلى التدريب يتراوح عددهم ما بين الـمائة متدرب ومتدربة وتم اختيار منهم من هم كفاءة لإتمام العمل وتدريبهم على الخطوات الصحيحة لأداء العرض”.

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ووفقا لـ”صحيفة المرصد“، قالت المديرة الإعلامية للفريق، مودة أحمد المحمدي، إن “أهداف إنشاء الفرقة الاستعراضية وخاصة النسائية، هي أن الاستعراض العسكري كل فردٍ منا يحب مشاهدته بشدة سواءً من الرجال أوالنساء وكما هو مشهور لدى الرجال قررنا أن ننشره بين المجتمع النسائي لتجسيد شكل الجندي داخل الاحتفالات الوطنية النسائية الرسمية”.

وأضافت “المحمدي”: “أننا وإن بلغنا قصار جهدنا لن نستطيع تجسيد جهود جنود الوطن لأن ما يبذلوه من جهود واستعراض بقوى كبرى تتطلب منا الكثير وذلك لرفعة منزلتهم وكبر شأنهم وبحكم اختلافِ الفروق الجسدية بين الجنسين ولكننا أحببنا تجسيد هذا المظهر في المجتمع النسائي بشكل مبسط ولائق لزيادة جذبِ النساء الى تعظيم هذه القوة الكبرى”.