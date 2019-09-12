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عبدالعزيز بن سلمان في اجتماع أوبك+: على كل دولة الوفاء بالتزاماتها
أكد أن قطاع النفط السعودي يتسم بالشمولية
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن الهدف الاستراتيجي لسياسة النفط السعودية دائماً هو تعزيز الاستقرار في سوق النفط العالمي، مضيفًا أن الركيزة المهمة في سياسة المملكة النفطية ستبقى دون تغيير.
وشدد الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة “أوبك+” المنعقد في أبوظبي بالتزامن مع مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين، على ضرورة تحقيق استقرار السوق والحفاظ على درجة عالية من التماسك داخل “أوبك”.
وأشار إلى أن النموذج التشغيلي لقطاع النفط السعودي يتسم بالشمولية، وهذا هو الأهم بغض النظر عن حجم القطاع، وعلى كل دولة أن تفي بالتزاماتها بغض النظر عن حجمها.
وأضاف أن اللجنة الوزارية المشتركة ستراجع في اجتماع، اليوم الخميس، مستويات الإنتاج التي تم الاتفاق عليها في أغسطس الماضي، ومع انتهاء الاجتماع سنعلن ما تم التوصل إليه لتحديد أفضل السبل لمواجهة تطورات السوق المستقبلية.
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