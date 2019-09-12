شكرا لقرائتكم خبر عن بدأت بمشاجرة.. وانتهت بجريمة قتل.. والقصاص من الجاني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حفر الباطن)

أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الخميس) بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في محافظة حفر الباطن، بحق عبدالرحمن بن علي بن هادي المري (سعودي الجنسية)، لإقدامه على قتل مشعل بن عموش بن سليم المطيري (سعودي الجنسية)، وذلك بضربة بحديدة كبيرة عدة ضربات في أماكن متفرقة من جسده حتى فارق الحياة، وذلك إثر مشاجرة بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني يوم الأربعاء بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.