أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل الملحق العسكري الياباني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، ومسؤولو التحالف في مقر المركز، الملحق العسكري الياباني في الرياض العقيد البحري شينغو فوناكي.
واستعرض الجانبان سبل التعاون والرؤى المشتركة وتعزيز العلاقات بين البلدين.
كما ناقش الجانبان عددا من القضايا المتعلقة بمستجدات محاربة الإرهاب الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة حيال ذلك، وتم استعراض الجهود التي يبذلها التحالف في سبيل محاربة التطرف العنيف والإرهاب.
وسلط المغيدي الضوء على أهمية الدور الذي تقوم به اليابان، مؤكدا على أهمية توطيد العلاقة وتضافر الجهود، ومواصلة التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات بين الطرفين في محاربة التطرف العنيف والإرهاب.
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