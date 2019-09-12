، لتزامنها مع رمضان.. تأجيل محاكمة إرهابي "كرايستشيرش" لمدة شهر ،

محمد بن مسعود - الدمام - إلى يونيو بسبب وجود عدد من المسلمين ضمن شهود جريمة المسجدين

تأجلت محاكمة الارهابي المتهم بإطلاق النار داخل مسجدين في نيوزيلندا وقتل 51 شخصاً، شهراً لتزامن الموعد المحدد سلفاً للمحاكمة مع شهر رمضان المقبل.

وهاجم رجل بأسلحة نصف آلية المصلين خلال صلاة الجمعة في كرايستشيرش بالجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا يوم 15 مارس الماضي، في أسوأ حادث إطلاق نار جماعي بالبلاد وقت السلم، وبث المهاجم إطلاق النار مباشرة عبر "فيسبوك".

وبحسب "رويترز"، دفع الأسترالي برينتون تارانت (29 عاماً) ببراءته في 92 اتهاماً وجهت له من بينها القتل والإرهاب.

وكان من المقرر بدء محاكمته في الرابع من مايو 2020 لكن قاضي المحكمة العليا كاميرون ماندر قال إن المدعين نبهوا المحكمة إلى "وجود صعوبات؛ بسبب تداخل الموعد مع شهر رمضان المعظم الذي يحل في مايو من العام القادم".

وأضاف "ماندر" في بيان أصدرته المحكمة: "عدد من الشهود الذين سيتم استدعاؤهم في المحاكمة من المسلمين"، وقال إن فريق الدفاع عن تارانت وافق على التأجيل، وستبدأ المحاكمة في الثاني من يونيو.

وانتقد المسلمون في نيوزيلندا النظام القضائي؛ بسبب الوقت الذي استغرقه مثول المتهم للمحاكمة وعقدها في رمضان.

وقال المدعون إنهم يتوقعون أن تستغرق المحاكمة نحو ستة أسابيع، لكن "ماندر" قال إن محامي الدفاع يعتقدون أنها قد تستغرق وقتاً أطول.