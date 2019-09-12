محمد بن مسعود - الدمام - إلزامه بالعمل 100 ساعة في الخدمة العامة دون مقابل لم يتذكر هذا الأب البريطاني ما حدث أمام بوابة ملعب كرة القدم، لكن محكمة بريطانية أطلعته على شريط فيديو لما حدث، فأبدى ندمه، وجاء القرار بمنعه من دخول ملاعب كرة القدم في بريطانيا لمدة 3 سنوات.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة يوم الأربعاء 21 أغسطس 2019، أمام إحدى بوابات نادي كارديف سيتي، وذلك حينما اصطحب الأب البريطاني ديفيد مورجان (48 عاماً)، ابنه؛ لمشاهدة مباراة فريق مدينتهم كارديف سيتي في مواجهة هدرسفيلد تاون، بدوري الدرجة الأولى في إنجلترا، والتي انتهت بفوز كاريف سيتي 2/ 1.

وتضيف الصحيفة: لكن حدث ما لم يكن متوقعاً، فقد دخل الأب مورجان في مضاربة مع بعض مشجعي فريقه كارديف سيتي، وقام موظفو الملعب بطرد المتضاربين، ومن بينهم مورجان وبالطبع خرج معه ابنه، وهنا قام الأب بالاعتداء على ديفيد موذرواي أحد موظفي ملعب كارديف سيتي.

وحسب شريط الفيديو الذي عرضته المحكمة: يظهر الابن وهو يقف أمام بوابة حديدية يتحدث مع الموظف موذرواي، ويشير بيده إلى الباب المفتوح، كأنه يطلب العودة إلى الملعب، فيما يقوم موذرداي بإغلاق البوابة، وفجأة يأتي الأب مورجان مندفعاً، ويضرب البوابة الحديدية بقدمه بقوة، فتنحشر رأس الموظف بين البوابة والإطار.

وفي المحكمة، صُدم الأب حين شاهد الشريط، وأبدى ندمه على ما وقع منه، واعتذر.

فيما أكد محاميه أن الأب مورجان كان تحت تأثير الخمر حينما فعل ذلك، وأنه يمر بحالة من التوتر النفسي؛ بسبب انفصاله عن زوجته، ولأنه لم يكن قد التقى بابنه منذ شهرين، وحين أخذه لمشاهدة المباراة معاً وقعت المضاربة، ووجد نفسه مع ابنه خارج الملعب.

وقال القاضي: إن الموظف ديفيد موذرواي خدم في معلب كارديف سيتي لمدة 20 عاماً، وضرب رأسه بالباب الصلب وحشرها بين الباب والإطار، كان يمكن أن يؤدي إلى إصابته بجروح بالغة وإصابات خطيرة.

وفي النهاية، قضت المحكمة بمنع الأب مورجان من دخول ملاعب كرة القدم في بريطانيا لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه 500 جنيه استرليني، وإلزامه بالعمل لمدة 100 ساعة في الخدمة العامة دون مقابل.

بسبب هذا الفيديو.. منع أب بريطاني من دخول ملاعب الكرة أيمن حسن الخليج 365 2019-09-12 لم يتذكر هذا الأب البريطاني ما حدث أمام بوابة ملعب كرة القدم، لكن محكمة بريطانية أطلعته على شريط فيديو لما حدث، فأبدى ندمه، وجاء القرار بمنعه من دخول ملاعب كرة القدم في بريطانيا لمدة 3 سنوات.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة يوم الأربعاء 21 أغسطس 2019، أمام إحدى بوابات نادي كارديف سيتي، وذلك حينما اصطحب الأب البريطاني ديفيد مورجان (48 عاماً)، ابنه؛ لمشاهدة مباراة فريق مدينتهم كارديف سيتي في مواجهة هدرسفيلد تاون، بدوري الدرجة الأولى في إنجلترا، والتي انتهت بفوز كاريف سيتي 2/ 1.

وتضيف الصحيفة: لكن حدث ما لم يكن متوقعاً، فقد دخل الأب مورجان في مضاربة مع بعض مشجعي فريقه كارديف سيتي، وقام موظفو الملعب بطرد المتضاربين، ومن بينهم مورجان وبالطبع خرج معه ابنه، وهنا قام الأب بالاعتداء على ديفيد موذرواي أحد موظفي ملعب كارديف سيتي.

وحسب شريط الفيديو الذي عرضته المحكمة: يظهر الابن وهو يقف أمام بوابة حديدية يتحدث مع الموظف موذرواي، ويشير بيده إلى الباب المفتوح، كأنه يطلب العودة إلى الملعب، فيما يقوم موذرداي بإغلاق البوابة، وفجأة يأتي الأب مورجان مندفعاً، ويضرب البوابة الحديدية بقدمه بقوة، فتنحشر رأس الموظف بين البوابة والإطار.

وفي المحكمة، صُدم الأب حين شاهد الشريط، وأبدى ندمه على ما وقع منه، واعتذر.

فيما أكد محاميه أن الأب مورجان كان تحت تأثير الخمر حينما فعل ذلك، وأنه يمر بحالة من التوتر النفسي؛ بسبب انفصاله عن زوجته، ولأنه لم يكن قد التقى بابنه منذ شهرين، وحين أخذه لمشاهدة المباراة معاً وقعت المضاربة، ووجد نفسه مع ابنه خارج الملعب.

وقال القاضي: إن الموظف ديفيد موذرواي خدم في معلب كارديف سيتي لمدة 20 عاماً، وضرب رأسه بالباب الصلب وحشرها بين الباب والإطار، كان يمكن أن يؤدي إلى إصابته بجروح بالغة وإصابات خطيرة.

وفي النهاية، قضت المحكمة بمنع الأب مورجان من دخول ملاعب كرة القدم في بريطانيا لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه 500 جنيه استرليني، وإلزامه بالعمل لمدة 100 ساعة في الخدمة العامة دون مقابل. Advertisements 12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 01:22 PM إلزامه بالعمل 100 ساعة في الخدمة العامة دون مقابل إلزامه بالعمل 100 ساعة في الخدمة العامة دون مقابل لم يتذكر هذا الأب البريطاني ما حدث أمام بوابة ملعب كرة القدم، لكن محكمة بريطانية أطلعته على شريط فيديو لما حدث، فأبدى ندمه، وجاء القرار بمنعه من دخول ملاعب كرة القدم في بريطانيا لمدة 3 سنوات.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة يوم الأربعاء 21 أغسطس 2019، أمام إحدى بوابات نادي كارديف سيتي، وذلك حينما اصطحب الأب البريطاني ديفيد مورجان (48 عاماً)، ابنه؛ لمشاهدة مباراة فريق مدينتهم كارديف سيتي في مواجهة هدرسفيلد تاون، بدوري الدرجة الأولى في إنجلترا، والتي انتهت بفوز كاريف سيتي 2/ 1.

وتضيف الصحيفة: لكن حدث ما لم يكن متوقعاً، فقد دخل الأب مورجان في مضاربة مع بعض مشجعي فريقه كارديف سيتي، وقام موظفو الملعب بطرد المتضاربين، ومن بينهم مورجان وبالطبع خرج معه ابنه، وهنا قام الأب بالاعتداء على ديفيد موذرواي أحد موظفي ملعب كارديف سيتي.

وحسب شريط الفيديو الذي عرضته المحكمة: يظهر الابن وهو يقف أمام بوابة حديدية يتحدث مع الموظف موذرواي، ويشير بيده إلى الباب المفتوح، كأنه يطلب العودة إلى الملعب، فيما يقوم موذرداي بإغلاق البوابة، وفجأة يأتي الأب مورجان مندفعاً، ويضرب البوابة الحديدية بقدمه بقوة، فتنحشر رأس الموظف بين البوابة والإطار.

وفي المحكمة، صُدم الأب حين شاهد الشريط، وأبدى ندمه على ما وقع منه، واعتذر.

فيما أكد محاميه أن الأب مورجان كان تحت تأثير الخمر حينما فعل ذلك، وأنه يمر بحالة من التوتر النفسي؛ بسبب انفصاله عن زوجته، ولأنه لم يكن قد التقى بابنه منذ شهرين، وحين أخذه لمشاهدة المباراة معاً وقعت المضاربة، ووجد نفسه مع ابنه خارج الملعب.

وقال القاضي: إن الموظف ديفيد موذرواي خدم في معلب كارديف سيتي لمدة 20 عاماً، وضرب رأسه بالباب الصلب وحشرها بين الباب والإطار، كان يمكن أن يؤدي إلى إصابته بجروح بالغة وإصابات خطيرة.

وفي النهاية، قضت المحكمة بمنع الأب مورجان من دخول ملاعب كرة القدم في بريطانيا لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه 500 جنيه استرليني، وإلزامه بالعمل لمدة 100 ساعة في الخدمة العامة دون مقابل.

، بسبب هذا الفيديو.. منع أب بريطاني من دخول ملاعب الكرة ،

المصدر : الخليج 365