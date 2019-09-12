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أصدرت إدارة تعليم القصيم بيانًا توضيحيًا حول فيديو تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن نقص بعض الأثاث المدرسي بأحد فصول مدرسة ابتدائية تابعة لمكتب التعليم بمحافظة عيون الجواء، وأوضحوا أن الإدارة المختصة نظرت بالشكوى وعالجتها بشكل فوري، وأرجعت الإدارة السبب في تعطل النظام الإلكتروني الذي تسبب في تعليق النظام وعدم وصول الطلبات .
وقالت الإدارة في رد زوّدت الصحيفة به بعد استفسارنا: "تم تأمين كافة احتياجات المدرسة بشكل كامل، بعد أن تسبب تعليق النظام الإلكتروني للطلبات بعدم وصول الطلب للإدارة المختصة".
وأوضحت: "وتؤكد إدارة الإعلام والاتصال حرص الإدارة العامة على متابعة كل متطلبات الميدان التعليمي، والعناية بالتحديث والتطوير اللازم، لما فيه تحقيق تطلعات الجميع ببيئة تعليمية جاذبة وفاعلة.
12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 02:53 PM
عطل نظام الطلبات الإلكتروني أوقع الإدارة بحرج
أصدرت إدارة تعليم القصيم بيانًا توضيحيًا حول فيديو تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن نقص بعض الأثاث المدرسي بأحد فصول مدرسة ابتدائية تابعة لمكتب التعليم بمحافظة عيون الجواء، وأوضحوا أن الإدارة المختصة نظرت بالشكوى وعالجتها بشكل فوري، وأرجعت الإدارة السبب في تعطل النظام الإلكتروني الذي تسبب في تعليق النظام وعدم وصول الطلبات .
وقالت الإدارة في رد زوّدت الصحيفة به بعد استفسارنا: "تم تأمين كافة احتياجات المدرسة بشكل كامل، بعد أن تسبب تعليق النظام الإلكتروني للطلبات بعدم وصول الطلب للإدارة المختصة".
وأوضحت: "وتؤكد إدارة الإعلام والاتصال حرص الإدارة العامة على متابعة كل متطلبات الميدان التعليمي، والعناية بالتحديث والتطوير اللازم، لما فيه تحقيق تطلعات الجميع ببيئة تعليمية جاذبة وفاعلة.
، بشكل فوري .. تعليم القصيم يتفاعل مع مقطع نقص الأثاث ،
المصدر : الخليج 365
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