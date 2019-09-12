محمد بن مسعود - الدمام - مكونة من 11 فردا 4 منهن مصابون بالفشل الكلوي ساهم مجتمع تبوك مع نداء أسرة سعودية -كان يعاني 4 من أفرادها من فشل كلوي قبل أن تتوفى واحدة قبل شهر- في تأمين قيمة سيارة لحاجتهم الماسة لها لسهولة تنقلهم داخل مدينة تبوك ومراجعات المستشفى، وقضاء الحاجات الضرورية .

وقام فريق تطوعي تبوك والمسجل رسميًّا بجمعية الملك عبد العزيز الخيرية برقم (41) وجمعية العمل التطوعي بتبوك 804، بدراسة الحالة، التي تبين أنها بحاجة ماسة لتأمين السيارة، ومن خلال حملة مخصصة أعلن طلب التبرع لتأمين 100 سهم كل سهم بقيمة 500 ريال يودع بحساب الجمعية الملك عبد العزيز الخيرية، حيث تم اليوم تأمين كافة الأسهم في أقل من 72 ساعة بقيمة 50 ألف ريال.

يذكر أن الأسرة مكونة من 11 فرداً كان 4 منهم مصابون بفشل كلوي حاد تمكنت بنت منهم من الزراعة، فيما توفيت ابنة عمرها 14 عاماً، وبقيت بنت وابن لا يزالان يُجرى لهما الغسيل الكلوي في مدينة تبوك.

12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 02:44 PM مكونة من 11 فردا 4 منهن مصابون بالفشل الكلوي Advertisements في أقل من 72 ساعة.. مجتمع تبوك يجمع 50 ألف ريال لهذه الأسرة في أقل من 72 ساعة.. مجتمع تبوك يجمع 50 ألف ريال لهذه الأسرة ساهم مجتمع تبوك مع نداء أسرة سعودية -كان يعاني 4 من أفرادها من فشل كلوي قبل أن تتوفى واحدة قبل شهر- في تأمين قيمة سيارة لحاجتهم الماسة لها لسهولة تنقلهم داخل مدينة تبوك ومراجعات المستشفى، وقضاء الحاجات الضرورية .

وقام فريق تطوعي تبوك والمسجل رسميًّا بجمعية الملك عبد العزيز الخيرية برقم (41) وجمعية العمل التطوعي بتبوك 804، بدراسة الحالة، التي تبين أنها بحاجة ماسة لتأمين السيارة، ومن خلال حملة مخصصة أعلن طلب التبرع لتأمين 100 سهم كل سهم بقيمة 500 ريال يودع بحساب الجمعية الملك عبد العزيز الخيرية، حيث تم اليوم تأمين كافة الأسهم في أقل من 72 ساعة بقيمة 50 ألف ريال.

يذكر أن الأسرة مكونة من 11 فرداً كان 4 منهم مصابون بفشل كلوي حاد تمكنت بنت منهم من الزراعة، فيما توفيت ابنة عمرها 14 عاماً، وبقيت بنت وابن لا يزالان يُجرى لهما الغسيل الكلوي في مدينة تبوك. الكلمات المفتاحية

، في أقل من 72 ساعة.. مجتمع تبوك يجمع 50 ألف ريال لهذه الأسرة ،

المصدر : الخليج 365

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