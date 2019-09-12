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محمد بن مسعود - الدمام - جددت بلدية الحازمي بمحافظة بيشة والمراكز "الحازمي-الصور-مهر -وادي ترج-القوباء -وسد الملك فهد –والرس" دعوتها لحضور حفل الأهالي بصفري بيشة، والذي سيقام، مساء اليوم الخميس، بسوق التمور الواقع على طريق خميس "مشيط –بيشة".
وأوضح رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني، أن اللجنة المنظمة للاحتفال أنهت كافة الاستعدادات لبدء الاحتفال ابتهاجاً بصفري بيشة، مضيفاً أن الحفل يحتوي على العديد من الفعاليات المتنوعة، منها أمسية شعرية وأوبريت وعرضة بوجود عمالقة العرضة بالمنطقة.
12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 02:34 PM
جددت بلدية الحازمي بمحافظة بيشة والمراكز "الحازمي-الصور-مهر -وادي ترج-القوباء -وسد الملك فهد –والرس" دعوتها لحضور حفل الأهالي بصفري بيشة، والذي سيقام، مساء اليوم الخميس، بسوق التمور الواقع على طريق خميس "مشيط –بيشة".
وأوضح رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني، أن اللجنة المنظمة للاحتفال أنهت كافة الاستعدادات لبدء الاحتفال ابتهاجاً بصفري بيشة، مضيفاً أن الحفل يحتوي على العديد من الفعاليات المتنوعة، منها أمسية شعرية وأوبريت وعرضة بوجود عمالقة العرضة بالمنطقة.
، أمسية وأوبريت في حفل "صفري بيشة".. وبلدية الحازمي تجدد دعوتها للأهالي ،
المصدر : الخليج 365
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