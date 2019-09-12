، مدير "نقل مكة": ازدواجية طريق "غميقة- الليث".. قريباً ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحدث لـ"الخليج 365" عن مشكلة طمس الدهانات من قِبل وايتات المياه

كشف مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد سباح العتيبي، عن نية وزارة النقل في ازدواجية طريق "غميقة- الليث"، في القريب العاجل، لوقف "نزيف الدماء" ومسلسل الحوادث المرورية.

وقال "العتيبي" لـ"الخليج 365": ازدواجية طريق "غميقة- الليث"، تأتي ضمن أولويات وزارة النقل، ووصل إلى مرحلة متقدمة وفي انتظار الاعتمادات، من الجهات المختصة من رصد ميزانية ونحوها للبدء في ازدواجيته على مراحل.

وتحدّث عن مشكلة طمس الدهانات من قِبل وايتات المياه، حيث تقع عدد من أشياب المياه على جنباته، مشيرًا إلى تعميد السلامة بعمل الدهانات بشكل دوري، إلى جانب أن الطريق يخضع لصيانة دورية، ويحوي لوحات تحذيرية.

يأتي ذلك ردًا على شكاوى الأهالي ومرتادي الطريق التي نقلتها "الخليج 365" إلى مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، وما يعانيه الطريق من حوادث مرورية راح ضحيتها الكثير من الأبرياء، دون حلول عاجلة.

وطالب الأهالي بإنهاء معاناتهم التي تتمثل في ضيق الطريق وعدم وجود الإنارة، بالإضافة إلى كثرة الحيوانات السائبة خاصة في الفترة المسائية.