موعد مباراة النصر ضد الشباب في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز عرب فور هوست في المملكة العربية السعودية، يسعدنا التواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن عودة مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الجولة الثالثة، ومباراة قمة الجولة الثالثة بين العالمي والليث، والتي يترقبها جماهير الناديين ويسعى العالمي لمواصلة سلسلة انتصاراته، بينما يسعى الليث للعودة للانتصارات من جديد، بعد التعادل في الجولة الثانية من المسابقة.

مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي الممتاز للمحترفين، تستأنف الجمعة بثلاث لقاءات أولها التعاون والعدالة، والمباراة الثانية تجمع ضمك والاتحاد ،و المباراة الثالثة وهي المباراة التي نتحدث عنها وهي النصر والشباب.

موعد مباراة النصر والشباب في الجولة الثالثة

تستأنف مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الجمعة 13 سبتمبر، بلقاء النصر والشباب الذي يقام على ملعب الملك فهد الدولي، الساعة 20.35 بتوقيت القاهرة 21.35 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب في الجولة الثالثة.

تمتلك قنوات ksa الرياضية السعودية حقوق نقل جميع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وستنقل مباراة النصر ضد الشباب عبر قناة ksa 1 الرياضية بتقنية hd.

التشكيل المتوقع لفريق النصر في المباراة.