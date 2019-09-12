نتيجة مباراة النصر والشباب في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز عرب فور هوست، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن مباراة النصر “العالمي” وفريق الشباب “الليث”، تابع تفاصيل اللقاء التي تترقبها الجماهير السعودية بصفة عامة، وجماهير العالمي والليث بصفة خاصة، وكان الفريقين تقابلا في أخر لقاء جمع بينهما الموسم الماضي، وكانت الغلبة لفريق النصر بهدف لنجمه عبد الله الحمد الله.

تنطلق مباريات الدوري السعودي للمحترفين من جديد، بعد التوقف الدولي نتيجة تصفيات أسيا وكأس العالم، وتعود من جديد منافسات الدوري بثلاث لقاءات أهمها لقاء النصر والشباب.

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موعد مباراة النصر والشباب في الجولة الثالثة من الدوري

تقام المباراة الجمعة 13 من سبتمبر 2019 في تمام الساعة 20.35 بتوقيت القاهرة، 21.35 بتوقيت المملكة العربية السعودية، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب في الدوري السعودي

تنقل قنوات السعودية الرياضية KSA المباريات، الخاصة بالدوري السعودي بصورة حصرية للجمهور السعودي والعربي، المتابع للدوري السعودي بتقنية HD، وتستخدم القناة أحدث الكاميرات الديجيتال، في البث لتخرج صورة عالية الجودة.

التشكيل المتوقع لفريق النصر في المباراة ضد الشباب

حراسة المرمى: برادجونز.

خط الدفاع : عبد الرحمن العبيد، عمر هوسوي، مايكون بيريرا ، سلطان الغنام.

خط الوسط : عبد الملك الخيبري، عبد الله الدوسري، فراس البريكان، جوليانو فيكتور، نور الدين مرابط.

خط الهجوم : عبد الرزاق حمد الله.

وفي نهاية المقال نتمنى أن يشاهد الجمهور العاشق لكرة القدم مباراة جيدة تليق باسم الفريقين الكبيرين.