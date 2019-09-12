شاهد: للمرة الأولى عروض عسكرية نسائية مع احتفالات اليوم الوطني في السعودية

نشرت وسائل إعلام سعودية اليوم الخميس صور أطلقها فريق حفلات المودة التطوعي ، حيث استعرضت فرقة عسكرية نسائية تعد الأولى في المملكة العربية السعودية، بمناسبة قرب ”اليوم الوطني السعودي“، إذ جرى إطلاق العرض لكلا الجنسين رجال ونساء.

ويتكون العرض، من عدة عروض عسكرية مثل: السلام الملكي، والمشاة العسكرية، والاستعراض بالسلاح، وإلقاء شعر وطني، ومداهمة عسكرية بسيطة.

وقالت المسؤولة الإعلامية للفريق مودة أحمد المحمدي إنّ ”مشاهد الاستعراض العسكري مرغوبة بشدة، سواءً من الرجال أو النساء، وكما هو مشهور لدى الرجال قررنا أن ننشره بين المجتمع النسائي لتجسيد شكل الجندي داخل الاحتفالات الوطنية النسائية الرسمية“.

وسيتم الاستعراض النسائي العسكري في المعارض المحليّة النسائية والمدارس والاحتفالات الوطنية الرسمية، بينما سيتم استعراض الفرقة العسكرية الرجالية على مسرح الاحتفالات الوطنية الرسمية التي تخصّ العوائل والرجال.

وفي وقت سابق، بدأت السلطات في المملكة العربية السعودية العمل بالمرسوم الملكي الذي يسمح للنساء اللاتي تجاوزن سن الواحد والعشرين باستخراج جواز سفر والسفر خارج المملكة دون إذن من "ولي الأمر".