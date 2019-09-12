خطوات تجديد جواز السفر السعودي عبر منصة أبشر الإلكترونية 1441

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، عن اقتراب دمج خدمة تجديد وإصدار الجوازات للمواطنات السعوديات، اللاتي تبلغ أعمارهن 21 فأكثر، وسط جميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة أبشر الإلكترونية، كما وضحت أنه من الممكن من خلال خدمة حجز المواعيد للجوازات، للرجوع لإدارة الجوازات لأداء الخدمة.

وعملت وزارة الداخلية السعودية على إصدار خدمات لتجديد واستخراج جوازات السفر من خلال منصة ابشر للمواطنات السعوديات البالغات من العمر 21 عام فأكثر، وذلك لتنفيذ التعديلات المقرة مؤخراً من قبل مجلس الوزراء في المملكة.

وتتم الإجراءات الخاصة بإدارة وتجديد جواز السفر في ذلك الوقت عن طريق الرجوع إلى إدارة الجوازات، وذلك عقب حجز موعد لذلك، بعد تنفيذ القرار الذي أصبح ساري بالفعل، وقد كانت الإدارة العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية،

ومن الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد أبدى موافقته في الشهر الماضي على التعديلات الجديدة في نظام الأحوال المدنية ووثائق السفر، والتي بموجبها يمكن للمرأة أن تستخرج وتجدد جواز سفرها في إطار رؤية المملكة للتحسين من أسلوب الحياة والتعزيز من دور المرأة في المملكة.

وفي ذات السياق، تم منح النساء السعوديات والقصر السعوديين تصاريح السفر وذلك وفق الأنظمة والتعليمات، كما أنه يشترط أنيتم إحضار الجواز القديم عند التجديد في السعودية.

هناك إجراءات معينة محددة لتجديد جواز السفر عبر موقع أبشر بشرط وجود الجواز القديم تتمثل في الآتي:

إصدار الجواز مدة خمس سنوات فقط للأشخاص الذين أعمارهم أقل من (21) سنة.

إصدار الجواز اختياريا خمس سنوات أو عشر سنوات لمن أعمارهم أكثر من (21) سنه.

سداد (600 ريال لمدة عشر سنوات ، 300 ريال لمدة خمس سنوات).

عدم وجود مخالفات مرورية على سجل المستفيد.

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لابد التسجيل من خلال حساب ولي الأمر للأبناء فوق الخمسة عشر عام وأقل من (21) عاما والنساء بشرط أن يكونوا حاصلين على بطاقة الهوية الوطنية

لابد من وجود المواطن داخل المملكة العربية السعودية.

لابد أن يكون صاحب الطلب على قيد الحياة.

خطوات تجديد الجواز من منصة أبشر

تسجيل الدخول على موقع أبشر الإلكتروني

لابد من اختيار الخدمات الإلكترونية ثم إصدار جواز سفر أو تجديده.

اختيار اسم صاحب الطلب من الخدمة.

ظهور بيانات تجديد الجواز، فعليك اختيار صلاحية مدة الجواز ومكان استلام الجواز سواء من البريد السعودي أو إدارات الجوازات، وكذلك يتم التأشير على الموافقة على الأحكام والشروط.

ظهور نسخة غير أصلية من الجواز من أجل التأكيد على بياناته، وأيضًا التأشير على الأحكام والشروط المتعلقة بإصدار الجواز وتجديده وذلك عند تأكيد الطلب.