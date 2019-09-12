شرطة تكشف حقيقة اختطاف طالب بالسعودية

تفاعلت محافظة جدة في السعودية مع مقطع فيديو متداول اليوم، والذي يظهر عدداً من الأشخاص وهم يطاردون طفلاً أمام مدرسته فيما بدا لأول وهلة أنه محاولة خطف.

وقالت محافظة جدة عبر تغريدة على “تويتر”، إن الجهات الأمنية والتعليم، أكدت أنه لم يرد بلاغ اختطاف طفل بالمحافظة، وأن المقطع المتداول تمت مباشرته وبات أشبه بالمزحة.

وأضاف: “حيث كان مجموعة من الطلاب يقتادون طالباً لوضعه في مؤخرة مركبة يستقلها مجموعة آخرين محافظة جدة تهيب برفع مستوى الوعي المجتمعي من ذلك”.

ومن جهته، قال مُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، صحة ما تم تداوله مؤخراً بوسائل التواصل الاجتماعي عن اختطاف طالب من امام مدرسة بحي الأجواد بمحافظة جدة. وأوضح المتحدث انها لا تتعدى عن المزاح بين مجموعة من الأصدقاء.