من هي مروة العرجاني التي أثارت جدلا واسعا بالسعودية

تداول العديد من رواد التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، حيث أثارت قضية الدكتورة مروة العرجاني مؤخرة جدلًا واسعًافي المملكة، ومن بين هذه القضايا ما يتعلّق بشخصيات لاقت شهرتها من خلال منصات التواصل الاجتماعي .

والدكتورة مروة العرجاني كانت من بين تلك الشخصيات المُثيرة للجدل، فقد اهتمّت بكافة الشؤون التي تخصّ المعتقلين في السعودية، وهذا ما تبنّته من خلال ما تُقدم على نشره من تغريدات وفيديوهات قصيرة نادت من خلالها بالعفو عن كافة المعتقلين السياسيين.

وأشارت الدكتورة أنّها تتعرض للتهديدات بين الفينة والأخرى، وذلك من قبل بعض الحسابات الإلكترونية مجهولة الهوية، وتدعو الجهات المختصة لصد هؤلاء.

ونشر حساب باسم “معتقلي الراي” قد نشر في تغريدة له بأنّ اللجان الإلكترونية تُبلغ عن الدكتورة مروة وذلك لجهات امنية مختلفة، بما فيها النيابة العامة، بسبب تعبيرها عن رأيها في قضية الاعتقال.

وغرّدت مروة العرجاني على تويتر قائلة : “وفق ما ورد فإنّ الناس تفضفض لكي ترتاح، وانا حين افضفض يهددوني بالنيابة”.، هذا ما ورد بخصوص الدكتورة مروة العرجاني التي تعد واحدة من بين أشهر الشخصيات التي لها مكانة ملفتة في المجتمع السعودي.