بالفيديو.. الدريس: أتمنى على وزارة التعليم نسف كل ما له علاقة بأمجادنا العربية من مادة التاريخ...

نادى الإعلامي إدريس الدريس بتخليص الطلاب من النوم على وسادة التاريخ على حد وصفه، معتقدا بأن السبب الرئيسي في تخلف العرب هو حقنهم دائما بـ”مخدر الأمجاد” التي صنعها أهلها في الماضي.

وطالب “الدريس” في برنامجه “في ساعة” على “روتانا خليجية”، بحذف كل ما له علاقة بالأمجاد العربية التاريخية، مضيفا: يفترض أن لا علاقة بعصرنا ودولنا وشعوبنا الحالية بما صنعه أسلافنا إلا أن نكون امتدادا لهم وعلينا أن نحفز أبنائنا لنصنع زمننا لنبني مكانتنا في الحاضر والمستقبل.

وتابع: أتمنى من وزارة التربية والتعليم أن تنسف هذا الماضي وأن نشهد همم الشباب التحفيزية للتحول إلى المستقبل وليت ذلك يحدث فعلا وفقا خطة خمسية أو عشرينية.

واختتم: ربما تكون هذه الطريقة سببا للانطلاق نحو المستقبل ومحاكاة التجارب الصينية والهندية واليابانية والكورية وغيرها بخلاف الدول الأوروبية والأمريكية التي يوجد بيننا وبينها فوارق ضوئية.