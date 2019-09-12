مجهولون يشوهون سيارة معلمة في المدينة.. وهذا ما تخشى منه

كشف مواطن عن سرقة اللوحة الأمامية لسيارة زوجته، ومحاولة تشويه معالمها وذلك في قرية دثير التي تبعد نحو80 كيلو متر عن المدينة المنورة.

وحسب “عكاظ” قال زوج المواطنة والتي تعمل “معلمة” إن مجهولين عمدوا إلى سرقة لوحة السيارة وبعد أيام عززوا فعلتهم بسرقة اللوحة الخلفية ومحاولة تشويه معالم السيارة . لافتا إلى أن زوجته هي الوحيدة التي تقود السيارة بين معلمات القرية.

وأشار إلى أنه حرر محضر لدى شرطة الصويدرة بالمدينة المنورة. ورفض سمان توجيه الاتهام ضد أحد. مضيفا إنه اضطر لشراء سيارة لزوجته مع بداية العام الدراسي الجديد بعد ارتفاع قيمة نقل المعلمات إلى المدارس إلى 2500 ريال، كما حرص على تمكينها من استخراج رخصة القيادة.

وأكد أن الجهات الأمنية تولت التحقيق في الواقعة، وأن زوجته تخشى تطور الأمر إلى إحراق سيارتها.