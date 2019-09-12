بعدما فقد عائلته في حادث قبل 6 سنوات.. الشاب يوسف الأنصاري يطالب الوليد بن طلال بتنفيذ وعده

عادت قصة الطفل يوسف الأنصاري، والذي فقد عائلته في حادث قبل 6 سنوات إلى الواجهة مجددًا، بعدما طلب من الأمير الوليد بن طلال أن يفي بوعده بمنحه سيارة “بنتلي” التي تم منحها له وقت الحادث، لكن تأجل نقلها لاسمه إلى أن يبلغ سن الرشد.

ونشر الشاب ابن الـ21 عاماً، تغريدة وجهها للأمير الوليد قال فيها: ” فيها إنه أصبح شاباً، ويريد أن يتم تسجيل السيارة باسمه، مذكراً بقصته، إذ أنها تعود بالأصل للفنان فايز المالكي الذي حصل عليها كهدية من الأمير الوليد، قبل أن يقرر إهدائها ليوسف في محاولة منه لتخفيف صدمة فقدان عائلته بأكملها.

وحظيت تغريدة الشاب بتداول واسع، وأثنى كثير من المغردين، على مبادرة الفنان المالكي، كما دعوا الأمير الوليد لتلبية طلب الشاب، ومساعدته في تأمين منزل وتكاليف زواجه.