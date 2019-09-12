صدر مرسوماً ملكياً ، بإعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والعمرة والمرور. ووفقاً للهيكلة الجديدة تبلغ رسوم الدولة لإصدار كل تأشيرة لكل شخص 300 ريال ، وشمل المرسوم الملكي ثلاثة أنواع من التأشيرات على النحو التالي:
1- تأشيرة زيارة لغرض (عمرة، سياحة أو أعمال، أو زيارة أقارب وأصدقاء، أو أخرى)، وستكون مقسمة إلى دخول مرة واحدة بصلاحية 3 أشهر ومدة إقامة مسموحة لشهر، وأخرى دخول متعدد لصلاحية سنة ومدة إقامة مسموحة 3 أشهر، كلاهما بـ300 ريال.
2- تأشيرة حج، بصلاحية مخصصة لموسم الحج ومدة إقامة لموسم الحج، بـ300 ريال.
3- تأشيرة المرور للزيارة (للمرور جوا أو بحرا أو برا)، بصلاحية 96 ساعة ومدة إقامة مسموحة 96 ساعة، بـ300 ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد صدور مرسوم ملكي.. تسعيرة موحدة لتأشيرات الحج والعمرة والزيارة.. وهذه قيمتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.