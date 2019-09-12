بعد صدور مرسوم ملكي.. تسعيرة موحدة لتأشيرات الحج والعمرة والزيارة.. وهذه قيمتها

صدر مرسوماً ملكياً ، بإعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والعمرة والمرور. ووفقاً للهيكلة الجديدة تبلغ رسوم الدولة لإصدار كل تأشيرة لكل شخص 300 ريال ، وشمل المرسوم الملكي ثلاثة أنواع من التأشيرات على النحو التالي:

1- تأشيرة زيارة لغرض (عمرة، سياحة أو أعمال، أو زيارة أقارب وأصدقاء، أو أخرى)، وستكون مقسمة إلى دخول مرة واحدة بصلاحية 3 أشهر ومدة إقامة مسموحة لشهر، وأخرى دخول متعدد لصلاحية سنة ومدة إقامة مسموحة 3 أشهر، كلاهما بـ300 ريال.

2- تأشيرة حج، بصلاحية مخصصة لموسم الحج ومدة إقامة لموسم الحج، بـ300 ريال.

3- تأشيرة المرور للزيارة (للمرور جوا أو بحرا أو برا)، بصلاحية 96 ساعة ومدة إقامة مسموحة 96 ساعة، بـ300 ريال.