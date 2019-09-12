السعودية اليوم / محافظ تيماء يلتقي مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بمنطقة تبوك



تبوك 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

التقى محافظ تيماء سعد بن نايف السديري، بمكتبه بالمحافظة اليوم ، مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بمنطقة تبوك عماد فهد العريفي, الذي يزور المحافظة لتفقد أعمال الباحثين فيها .

ورحب المحافظ في مستهل اللقاء بمدير فرع الهيئة العامة للإحصاء، مؤكدًا أهمية أعمال الهيئة في مختلف المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها، وتضافر الجهود والتعاون التام بين الهيئة العامة للإحصاء وبقية الجهات الحكومية لتحقيق النتائج و الأهداف المرجوة .

واطلع المحافظ خلال الاجتماع على خطط واستراتيجيات الهيئة العامة للإحصاء ومنتجاتها, من بيانات وإحصاءات وتقارير دورية في المجالات والأنشطة المختلفة .

من جهته أعرب العريفي عن شكره وتقديره للمحافظ على دعمه وتوجيهه جميع الإدارات الحكومية بالمحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء.

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13:50ت م

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