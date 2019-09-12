

أحد المسارحة 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

ناقش رئيس بلدية محافظة أحد المسارحة الدكتور سالم بن علي آل منيف، استعدادات البلديه للإحتفاء باليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكه للعام 1441هـ.

وأكد الدكتور ال منيف، خلال لقائه برؤساء الأقسام في مكتبه اليوم، ضرورة تضافر الجهود لإظهار هذه المناسبة الغالية بالمظهر اللائق، والحرص في الوقت نفسه على إنجاز المعاملات وتسيير العمل بالشكل المطلوب وسرعة التجاوب مع البلاغات الوارده عبر خدمة 940.

// انتهى //

13:47ت م

0084





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية أحد المسارحة تناقش برامج الاحتفال باليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.