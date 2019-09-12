السعودية اليوم / نزلاء سجون جازان يستأنفون دراستهم في جميع المراحل التعليمية



جيزان 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

بدأ نزلاء سجون منطقة جازان دراستهم منذ انطلاق العام الدراسي الجديد بمراحله التعليمية المتوسطة والثانوية، بزيادة عدد الدارسين إلى 208 طلاب، بالإضافة إلى الدارسين في جامعة جازان عن طريق التعليم عن بعد.

و خصصت الإدارة التعليمية بالمنطقة 22 معلماً للعام الدراسي الجديد، إذ عملت على رفع جاهزيتهم واختيارهم بما يخدم الصالح العام.

وتحظى العملية التعليمية في سجون منطقة جازان بما تحظى به سائر سجون المملكة من اهتمام المديرية العامة للسجون، وذلك بمتابعة خططها وبرامجها كافة عبر الزيارات الميدانية المستمرة والتقارير الدورية المختلفة، التي تسعى لتحقيق مصلحة النزلاء والاهتمام برفع مستوى التحصيل الدراسي لهم.

بهذه المناسبة، أكد مدير سجون منطقة جازان العميد عيضة بن معيض المالكي، حرص الإدارة على تطوير منظومة عمل المدارس للنزلاء والتجهيزات المبكرة للارتقاء بالتعليم داخل السجون، وتهيئة كل عوامل النجاح لسير العملية التعليمية فيها على الوجه المطلوب.

وأثنى العميد المالكي، على الجهود الحثيثة التي تبذلها إدارة التعليم لمدارس سجون المنطقة، لافتاً إلى أن التعليم يعد رافداً مهماً من روافد العملية الإصلاحية التي تسعى المديرية العامة للسجون إلى تحقيقها بالوجه الذي يتلائم مع مستجدات العصر.

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13:46ت م

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