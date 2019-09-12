السعودية اليوم / سمو أمير نجران يقلد السبيعي رتبته الجديدة



نجران 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

قلّد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم، النقيب خالد بن محمد السبيعي، من قوات الأمن الخاصة المرافقة لسموه، رتبته الجديدة، بناءً على الأمر السامي بترقيته إلى رتبة نقيب.

وهنأ سموه النقيب السبيعي بالثقة الكريمة، بترقيته إلى الرتبة الجديدة، معرباً عن أمنياته له بالتوفيق والسداد والعون لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

وعبّر السبيعي عن سعادته واعتزازه بالثقة، عادًّا ذلك دافعًا وحافزًا لمواصلة العطاء بكل وإخلاص وتفانٍ.

حضر مراسم التقليد قائد مجموعة قوات الأمن الخاصة المرافقة لسمو أمير المنطقة، العقيد محمد بن سعيد الشهراني.

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13:44ت م

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