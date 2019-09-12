السعودية اليوم / مركز "مسار" يعقد برنامجاً تدريبياً عن تأهيل المقيمين الخارجيين في مجال الاعتماد المؤسسي التقني والمهني



الرياض 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

ينظم المركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني "مسار" في هيئة تقويم التعليم والتدريب خلال الفترة 5 - 8 صفر القادم برنامجاً تدريبياً عن تأهيل المقيمين الخارجيين في مجال الاعتماد المؤسسي التقني والمهني وذلك في مقر المركز بمدينة الرياض.

ويهدف برنامج تأهيل المقيمين الخارجيين في مجال الاعتماد المؤسسي التقني والمهني إلى تأهيل المقيمين الخارجيين للقيام بأعمال التقييم المؤسسي للمنشآت المتقدمة للاعتماد من المركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني والقيام بزيارات التقييم وزيارات التهيئة بما يتوافق مع معايير المركز ، وتماشيا مع رؤية المملكة 2030.

ويأتي عقد هذا البرنامج ضمن سلسة البرامج التدريبية التي ينفذها المركز ضمن خطته التدريبية لعام 2019م.

يذكر أن البرنامج هو المرحلة الأخيرة من عدد من مراحل التأهيل للمقيمين الخارجيين، حيث تتمثل المرحلة الأولى في فحص مؤهلات المتقدم للتأهل للعمل في مجال التقويم والاعتماد التقني والمهني، أما المرحلة الثانية فتتمثل في مشاركة المتقدم في تقييم محوسب عبر الشبكة بناء على وثائق ومتطلبات ترسل له مسبقاً، وتكون خاتمة المراحل الدخول في البرنامج التدريبي.

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13:41ت م

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