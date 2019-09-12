السعودية اليوم / الأرصاد تُوعي المجتمع السعودي بدورها في حماية الأرواح والممتلكات



جدة 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

تحتفل المملكة ممثلة بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأحد القادم، باليوم العربي للأرصاد الجوية تحت شعار "الأرصاد الجوية وحماية الأرواح والممتلكات"، وعلى مدى يومين من خلال إقامة العديد من الفعاليات والمحاضرات بمحافظة جدة، للتعرف على دور الأرصاد الجوية في حماية الأرواح والممتلكات، وكذلك التعرف على إدارة الأزمات والكوارث الجوية وأنواع السحب وخطرها على الطيران، وذلك بمجمع العرب.

وأوضح مساعد نائب الرئيس العام لشؤون الأرصاد محمد بابيضان أن المحاضرات ستشمل التعرف على دور حرس الحدود في الظواهر الجوية، وكذلك مهام البحث والإنقاذ لفريق "ساعد، وستشمل الاحتفالات 7 مناطق في المملكة من خلال فروع الهيئة التي ستفتح أبوابها للجمهور، لعمل برامج تثقفية ومعارض في بعض مراكز التسوق بالمملكة في إطار خطة الهيئة للاحتفال باليوم العربي للأرصاد الجوية، وذلك في كل من منطقة الرياض بمجمع ومتنزه البجيري بالدرعية، والمنطقة الشرقية بمجمع الظهران التجاري، ومنطقة المدينة المنورة بمجمع الراشد التجاري، والمنطقة الجنوبية بمدينة أبها بمجمع الواحة التجاري، ومنطقة جازان بالمطار صالة المغادرة، والمنطقة الشمالية بمجمع بارك مول

وبين بابيضان أن شعار الاحتفال بيوم الأرصاد العربي لهذا العام تم اختياره للتعرف على مدى أهمية دور الأرصاد الجوية في حماية الأرواح والممتلكات، حيث شرعت الهيئة على تطوير منظومة القدرات الأرصادية وجلب التقنيات الحديثة التي أسهمت -بمشيئة الله تعالى- في دقة رصد الظواهر الجوية والمخاطر المتعلقة بالطقس والمناخ والتقليل من أثرها على المجتمع، لافتاً إلى أن المملكة تحظى بدور ريادي على المستوى الإقليمي والدولي، حيث تحتضن 8 مراكز إقليمية ودولية معنية بالأرصاد والمناخ كما أنها ترأس المكتب التنفيذي والمجلس الوزاري للأرصاد الجوية في جامعة الدول العربية.

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13:38ت م

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