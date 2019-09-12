السعودية اليوم / سفير المملكة لدى جمهورية العراق : بدء التشغيل التجاري التجريبي لمنفذ جديدة عرعر 15 اكتوبر القادم



عرعر 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

تفقد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبد العزيز الشمري‎ وسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان الجنابي اليوم، منفذ جديدة عرعر الحدودي من الجانب السعودي والعراقي، يرافقهما نائب محافظ الجمارك

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبد العزيز الشمري ،على اتفاق الجميع على بدء التشغيل التجاري التجريبي للمنفذ 15 اكتوبر القادم، مؤكداً أن افتتاح المنفذ سيكون بمثابة نقلة نوعية في تعزيز العلاقات السعودية العراقية، ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، وسيتم من خلاله نقل الحجاج والمعتمرين على مدار العام .

// انتهى //

13:15ت م

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عرعر 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واستفقد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبد العزيز الشمري‎ وسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان الجنابي اليوم، منفذ جديدة عرعر الحدودي من الجانب السعودي والعراقي، يرافقهما نائب محافظ الجمارك السعودية لتيسير التجارة والعمليات ماجد المرزم، ورئيس هيئة المنافذ العراقية الدكتور كاظم العقابي.وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبد العزيز الشمري ،على اتفاق الجميع على بدء التشغيل التجاري التجريبي للمنفذ 15 اكتوبر القادم، مؤكداً أن افتتاح المنفذ سيكون بمثابة نقلة نوعية في تعزيز العلاقات السعودية العراقية، ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، وسيتم من خلاله نقل الحجاج والمعتمرين على مدار العام .// انتهى //13:15ت م0065

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