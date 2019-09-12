33.8 مليار ريال حجم الإنفاق على السياحة المحلية هذا العام

2019-09-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت حركة السياحة الوافدة إلى المملكة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهرين الماضيين، وبلغ إجمالي الرحلات السياحية لشهري يوليو وأغسطس 2019، والتي وافقت هذا العام فترة إجازة الصيف وموسم الحج، 3.2 مليون مسافر، مقارنة بـ3 ملايين للفترة ذاتها من العام 2018، وفق تقرير حديث صادر عن مركز المعلومات والأبحاث السياحية “ماس” التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وأوضح التقرير، أن السياح الوافدين قضوا داخل مدن المملكة ما يزيد عن 56 مليون ليلة سياحية خلال الشهرين الماضيين، في مقابل 52.9 مليون ليلة للعام الماضي عن الفترة ذاتها، حيث أنفقوا خلالها ما يقارب 36.2 مليار ريال مقارنة بـ33 مليار في 2018.

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وأظهرت مؤشرات مركز المعلومات والأبحاث السياحية “ماس”، زيادة حركة الرحلات السياحية المحلية من شهر يناير حتى أغسطس 2019 ليصل عددها إلى 30 مليون رحلة سياحية، بزيادة 3.4% عن ذات الفترة من العام الماضي، وبإجمالي 156.5 مليون ليلة سياحية مقابل156.2 مليون ليلة سياحية في 2018.

كما ارتفع الإنفاق السياحي ليبلغ 33.8 مليار ريال في 2019 مقارنة بـ 31.3 مليار ريال العام الفائت.

وكشف التقرير، انخفاض عدد المسافرين إلى خارج المملكة، في الفترة من شهر يناير وحتى أغسطس 2019 بنسبة 5.8%، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث وصل عددهم في شهري يوليو وأغسطس هذا العام، بالتزامن مع فترة إجازة الصيف إلى 4.4 مليون مسافر في مقابل 4.6 مليون مسافر للفترة ذاتها في 2018.

وبحسب مركز المعلومات والأبحاث السياحية “ماس” التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بلغ حجم الليالي السياحية التي قضاها المسافرون خارج المملكة في شهري يوليو وأغسطس هذا العام 78.4 مليون ليلة، بانخفاض نسبته 4.6% عن 2018، وأنفقوا خلالها ما يقارب 16.4مليار ريال بنقص يصل إلى 5.9% عن ذات الفترة الصيفية للعام الماضي.