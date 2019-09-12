الان تتابع تعليم العويقيلة يطلق مبادرة «مدارسنا أجمل» والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل العويقيلة- الخليج 365- سعف النماصي: اطلق مكتب التعليم بمحافظة العويقيلة مبادرة (مدارسنا أجمل) بالتعاون المشترك بين المكتب وبلدية محافظة العويقيلة وذلك بحضور مدير مكتب التعليم الأستاذ / فهد بن ربيعان الشمري رئيس البلدية المهندس / عبدالعزيز بن عامر الغشم. وتأتي هذه المبادرة ضمن المبادرات الوطنية التي تعزز العلاقة والتكامل بين المؤسسات الحكومية والتي تهدف لتحقيق بيئة مدرسية جاذبة، وتوفير مرافق تعليمية خالية من التشوه البصري ورفع مستوى الوعي في تقدير المشاريع التنموية والتعريف بجهود المؤسسات الحكومية بالمحافظة.

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