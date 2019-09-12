شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يصوت على «التبرع بالأعضاء البشرية».. الاثنين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) يصوت مجلس الشورى يوم (الاثنين) القادم على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية في المملكة. ومن أبرز أهداف المشروع حماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية، كما يناقش المجلس ترخيص المنشآت الصحية وتحديد مسؤولياتها في ما يتعلق بالتبرع بالأعضاء وزراعتها.



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