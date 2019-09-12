شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لمهرب هيروين في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الخميس) بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في المدعو محمد عمران محمد شافي (باكستاني الجنسية)، لقيامه بتهريب كمية من الهيروين المُخدّر.

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني اليوم في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.