شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام مؤتمر «الابتكار واتجاهات التجديد في المكتبات» بالمدينة المنورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

اختتم أمس (الأربعاء) مؤتمر «الابتكار واتجاهات التجديد في المكتبات» الذي نظمه مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، برعاية خادم الحرمين الشريفين وحضور أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان.

ورصدت "الخليج 365" انطباع المشاركين والمشاركات في الملتقى الذين قاموا بإبراز التقنيات والخدمات التي يقدمونها.