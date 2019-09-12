السعودية | ربيع الربيعان.. سعودي أبهر مواقع التواصل بـ"الكوتشينة"

شكرا لقرائتكم ربيع الربيعان.. سعودي أبهر مواقع التواصل بـ"الكوتشينة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لاعب خفة يد سعودي أبهر منصات وسائل التواصل حين تناقلت عدد من مقاطع فيديو له أثناء تحديه عددا من الأفراد، مسجلاً مشاهد مبهرة عبر جلسات تنقل فيها ما بين الرياض والقصيم، إلى أن وصل إلى الإمارات والكويت.

ربيع الربيعان، استطاع أن يحقق إبداعا منقطع النظير في ألعاب خفة اليد، بشكل مذهل خلال 30 عاماً من ممارستها، والتي تعتمد على أوراق اللعب "البلوت" أو ما تسمى "الكوتشينة"، قبل أن ينفجر في ألعاب خفة يقدمها عبر كروت الورق، والتي انتشرت على كافة مواقع التواصل الاجتماعي.

الربيعان الذي يعمل في القطاع الحكومي، تعلم خفة اليد كما يقول لـ"العربية.نت" بنفسه دون تقليد لأحد، وأصبح يطبق العديد من ألعاب الخفة بالكروت، قبل أن يظهر على الساحة بالعديد من الألعاب، في حين اكتشف الربيعان ميوله لألعاب الخفة منذ الصغر، فكان يسعد من حوله في جلساته بتلك الألعاب، ليرسم البسمة وهي الهدف من ذلك، على حد وصفه.

وقال: "أسرار اللعب بالورق من الممكن اكتشافها، وهي تعتمد على مؤدي لعبة الخفة وإتقانها، لكن من الصعوبة تطبيقها حتى بعد اكتشافها، وهنا يكمن الفرق، وقد لا أكرر الألعاب في الجلسة الواحدة حتى لا يتم كشف خفة يدي وتبقى سرا أحتفظ به، وبالتالي تظل ممتعة وذات جذب للناس وللمتابعين ومحبي هذا النوع من الألعاب".

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وشدد الربيعان بقوله: "إن البعض لا يفهم مثل هذه الألعاب، وقد يلتبس عليه الأمر، ليصفها بوصف غير صحيح، والإنسان عدو ما يجهل، ولستُ ملزماً بتغيير مفاهيم كل الناس تجاه هذا النوع من الترفيه".

وأكد ربيع الربيعان أن اللعب بالورق يصنف على أنه نوع من أنواع الترفيه في الجلسات والاستراحات، رافضاً خروجه على مسرح ليقدم مثل هذه الألعاب، نظير كونها ألعاب ترفيه وليست ألعاباً صالحة للمسرح، على حد قوله، كما أنها تعتمد على التفاعلية بين اللاعب ومقابلة المتحدي.

وقال الربيعان: "هناك العديد من الألعاب الكثيرة في الخفة والسيرك والتي أعرفها وأتقن تفاصيلها وتطبيقها حين توفر الإمكانات اللازمة في الخدع البصرية وألعاب الخفة".

ويطمح الربيعان إلى وجود أكاديمية خاصة بالترفيه، ليتم صناعة الترفيه محلياً عبر شباب وشابات المملكة، خصوصاً فيما يتعلق بخفة اليد والسيرك وبعض الألعاب التي تستهوي الجمهور والمتابعين، كما أوضح أن هناك العديد من الأفكار والألعاب التي يمكن تناقلها وتعلمها، ليست فقط في ورقة اللعب، بل هناك ألعاب وعروض مسرحية مذهلة، كما هي الفرق العالمية، ولديه الجديد الذي يستطيع تقديمه.