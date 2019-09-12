، تحرسه وهو يحارب.. صورة بألف كلمة تروي حكاية "الخبيث والأطفال" ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأم: أخته لم تفهم ماذا جرى له ولكنها ترافقه وتبقى قربه في المشفى والبيت يقف، باكيت، البالغ من العمر 4 سنوات، أمام المرحاض، بينما تقف أخته، أوبري، التي تكبره بسنة تقريباً خلفه وتحرسه، في صورة لقيت مشاركة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت للبعض معنى الأخوّة ومعاناة مرضى السرطان.

شُخّص، باكيت، بسرطان الدم الليمفاوي الحاد، قبل عام تقريباً، ونشرت والدته، كاتلين بيرج، الصور التي التقطتها لابنيها في يناير الماضي، وأرفقت تعليقاً معها، تقول فيه: "التقيؤ بين جلسات اللعب والاستيقاظ للتقيؤ. وهي تقف بجانب أخيها وتدلك له ظهره بينما يمرض.. هذا هو سرطان الأطفال، إما أن تأخذه وإما أن تتركه".

ووفق ما نقلته اليوم "سي إن إن" فرغم أن الصورة قد التقطت قبل أشهر، إلا أن بيرج لفتت إلى أن الصورة لا تزال تطرح شكل "الوضع الاعتيادي" في حياة ابنها، الذي يأخذ حبات للعلاج الكيميائي في كل ليلة ويذهب إلى العيادات شهرياً لتلقي العلاج الكيميائي.

ولا يجر "المرض الخبيث" خلفه التعب على عاتق المصاب به فحسب، بل يتغلغل أيضاً في جذور العائلة، إذ قالت بيرج إن عائلتها "قد تفرقت"، إذ ترسل أبناءها عند جدتهم أو بيت خالهم في كل مرة تبقى هي فيها مع ابنها في المستشفى.

"نحن كلنا تعبون.. وعلاقتك تتعب وتخسر العديد من الأصدقاء ولا تستطيع الخروج وعيش الحياة التي كنت تعيشها قبل هذا". والتركيز على حياة بانيت يعني أيضاً أن عليها تكريس وقت أقل لأوبري وابنتها البالغة من العمر 23 شهراً تقريباً.

كانت ابنتها، أوبري، ترافق أخاها وتبقى قربه في المشفى والبيت، إذ قالت بيرج، إن ابنتها لم تفهم ما الذي كان يجري مع باكيت، الذي كان "يلعب طوال الوقت بينما بات الآن ينام كثيراً ولا يستطيع المشي وحده، واضطر لترك المدرسة".

من المتوقع أن ينهي باكيت علاجه في أغسطس 2021، وذلك بعد أكثر من 3 سنوات، إلا أن بيرج لفتت إلى أن المدة "كانت أشبه بمدة أبدية" على عائلتها.

ولكون عملية العلاج باتت مكلفة للغاية، قام أحد الأصدقاء بعمل مشروع "Go Fund Me" لتغطية نفقات باكيت الطبية.

وقالت والدة الطفل إنها كانت تحس بأنها كانت وحيدة، إلا أن أهل الأولاد المصابين بالسرطان تفاعلوا مع المنشور، مما أظهر أن هنالك جماعة لم تكن تعلم بأنها كانت موجودة، مضيفة: "أن تجد الإيجابية، أظن، في البشاعة، رؤية جيدة للحياة".

12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 12:54 PM Advertisements الأم: أخته لم تفهم ماذا جرى له ولكنها ترافقه وتبقى قربه في المشفى والبيت تحرسه وهو يحارب.. صورة بألف كلمة تروي حكاية "الخبيث والأطفال" تحرسه وهو يحارب.. صورة بألف كلمة تروي حكاية "الخبيث والأطفال" يقف، باكيت، البالغ من العمر 4 سنوات، أمام المرحاض، بينما تقف أخته، أوبري، التي تكبره بسنة تقريباً خلفه وتحرسه، في صورة لقيت مشاركة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت للبعض معنى الأخوّة ومعاناة مرضى السرطان.

شُخّص، باكيت، بسرطان الدم الليمفاوي الحاد، قبل عام تقريباً، ونشرت والدته، كاتلين بيرج، الصور التي التقطتها لابنيها في يناير الماضي، وأرفقت تعليقاً معها، تقول فيه: "التقيؤ بين جلسات اللعب والاستيقاظ للتقيؤ. وهي تقف بجانب أخيها وتدلك له ظهره بينما يمرض.. هذا هو سرطان الأطفال، إما أن تأخذه وإما أن تتركه".

ووفق ما نقلته اليوم "سي إن إن" فرغم أن الصورة قد التقطت قبل أشهر، إلا أن بيرج لفتت إلى أن الصورة لا تزال تطرح شكل "الوضع الاعتيادي" في حياة ابنها، الذي يأخذ حبات للعلاج الكيميائي في كل ليلة ويذهب إلى العيادات شهرياً لتلقي العلاج الكيميائي.

ولا يجر "المرض الخبيث" خلفه التعب على عاتق المصاب به فحسب، بل يتغلغل أيضاً في جذور العائلة، إذ قالت بيرج إن عائلتها "قد تفرقت"، إذ ترسل أبناءها عند جدتهم أو بيت خالهم في كل مرة تبقى هي فيها مع ابنها في المستشفى.

"نحن كلنا تعبون.. وعلاقتك تتعب وتخسر العديد من الأصدقاء ولا تستطيع الخروج وعيش الحياة التي كنت تعيشها قبل هذا". والتركيز على حياة بانيت يعني أيضاً أن عليها تكريس وقت أقل لأوبري وابنتها البالغة من العمر 23 شهراً تقريباً.

كانت ابنتها، أوبري، ترافق أخاها وتبقى قربه في المشفى والبيت، إذ قالت بيرج، إن ابنتها لم تفهم ما الذي كان يجري مع باكيت، الذي كان "يلعب طوال الوقت بينما بات الآن ينام كثيراً ولا يستطيع المشي وحده، واضطر لترك المدرسة".

من المتوقع أن ينهي باكيت علاجه في أغسطس 2021، وذلك بعد أكثر من 3 سنوات، إلا أن بيرج لفتت إلى أن المدة "كانت أشبه بمدة أبدية" على عائلتها.

ولكون عملية العلاج باتت مكلفة للغاية، قام أحد الأصدقاء بعمل مشروع "Go Fund Me" لتغطية نفقات باكيت الطبية.

وقالت والدة الطفل إنها كانت تحس بأنها كانت وحيدة، إلا أن أهل الأولاد المصابين بالسرطان تفاعلوا مع المنشور، مما أظهر أن هنالك جماعة لم تكن تعلم بأنها كانت موجودة، مضيفة: "أن تجد الإيجابية، أظن، في البشاعة، رؤية جيدة للحياة". الكلمات المفتاحية

، تحرسه وهو يحارب.. صورة بألف كلمة تروي حكاية "الخبيث والأطفال" ،

المصدر : الخليج 365