محمد بن مسعود - الدمام - حادث مروري بالصين.. انقلاب بالمفترق وثوانٍ معدودة كانت فارقة نجا سائق سيارة بأعجوبة، بعد أن تَمَكّن من تفادي السحق بسيارته تحت حافلة نقل ضخمة فَقَد سائقها السيطرة، وانقلبت في مفترق طرق بمنطقة أنهوي الصينية.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، تظهر في الفيديو سيارة بيضاء اللون بأحد التقاطعات في مواجهة سيارة نقل مُحَمّلة بالأحجار على ما يبدو، وقد كسرت إحداهما إشارات التوقف؛ ليصطدما، قبل أن يختلّ توازن السيارة النقل لتنقلب على جانبها الأيسر بكامل حمولتها على الأرض، وفي نفس اللحظة، كان قائد السيارة البيضاء الصغيرة يهرب بها قبل ثوانٍ من السحق أسفلها.

ووفق "رويترز"، لا تذيع الصين إحصاءات عن إجمالي عدد حوادث الطرق سنويًّا؛ لكن منظمة الصحة العالمية قَدّرت في عام 2013 أن حوالى 250 ألف شخص لقوا مصرعهم على طرق الصين في تلك السنة.

فيديو يحبس الأنفاس.. كيف هرب هذا السائق من شاحنة كادت تسحقه صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-12 نجا سائق سيارة بأعجوبة، بعد أن تَمَكّن من تفادي السحق بسيارته تحت حافلة نقل ضخمة فَقَد سائقها السيطرة، وانقلبت في مفترق طرق بمنطقة أنهوي الصينية.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، تظهر في الفيديو سيارة بيضاء اللون بأحد التقاطعات في مواجهة سيارة نقل مُحَمّلة بالأحجار على ما يبدو، وقد كسرت إحداهما إشارات التوقف؛ ليصطدما، قبل أن يختلّ توازن السيارة النقل لتنقلب على جانبها الأيسر بكامل حمولتها على الأرض، وفي نفس اللحظة، كان قائد السيارة البيضاء الصغيرة يهرب بها قبل ثوانٍ من السحق أسفلها.

ووفق "رويترز"، لا تذيع الصين إحصاءات عن إجمالي عدد حوادث الطرق سنويًّا؛ لكن منظمة الصحة العالمية قَدّرت في عام 2013 أن حوالى 250 ألف شخص لقوا مصرعهم على طرق الصين في تلك السنة. Advertisements 12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 09:11 AM حادث مروري بالصين.. انقلاب بالمفترق وثوانٍ معدودة كانت فارقة حادث مروري بالصين.. انقلاب بالمفترق وثوانٍ معدودة كانت فارقة نجا سائق سيارة بأعجوبة، بعد أن تَمَكّن من تفادي السحق بسيارته تحت حافلة نقل ضخمة فَقَد سائقها السيطرة، وانقلبت في مفترق طرق بمنطقة أنهوي الصينية.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، تظهر في الفيديو سيارة بيضاء اللون بأحد التقاطعات في مواجهة سيارة نقل مُحَمّلة بالأحجار على ما يبدو، وقد كسرت إحداهما إشارات التوقف؛ ليصطدما، قبل أن يختلّ توازن السيارة النقل لتنقلب على جانبها الأيسر بكامل حمولتها على الأرض، وفي نفس اللحظة، كان قائد السيارة البيضاء الصغيرة يهرب بها قبل ثوانٍ من السحق أسفلها.

ووفق "رويترز"، لا تذيع الصين إحصاءات عن إجمالي عدد حوادث الطرق سنويًّا؛ لكن منظمة الصحة العالمية قَدّرت في عام 2013 أن حوالى 250 ألف شخص لقوا مصرعهم على طرق الصين في تلك السنة.

، فيديو يحبس الأنفاس.. كيف هرب هذا السائق من شاحنة كادت تسحقه ،

المصدر : الخليج 365