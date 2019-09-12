- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تمكّنت وحدة البحث والتحري بشرطة محافظة عفيف، من استعادة مركبة مُسِنّ تم نهبها من المحافظة قبل عدة أيام، وتحديد هوية الجناة؛ وذلك بعد متابعة لهم امتدت لأكثر من 200 كلم.
وتعود التفاصيل، لبلاغ تَقَدّم به مواطن في العقد السابع من عمره؛ مفاده سرقة مركبته نوع جيب شاص 2014، وبها نقود تُقارب 65 ألف ريال؛ وذلك حين تَوَقّفه لأداء الصلاة في أحد المساجد بعفيف، ولا يُعرف من ارتكب السرقة.
بعدها بدأ رجال الأمن في تتبع المشتبه بهم؛ حيث توصلت التحريات لوجود المركبة المسروقة مع المتهم شمال المحافظة، وتم الانتقال للموقع وحين الوصول هرب المتهم، وجرى متابعته، وبالتعاون مع شرطة مركز نفي؛ تم العثور على المركبة على مسافة تزيد على 200 كلم من الموقع المحدد؛ فيما يجري ملاحقة المتهم ومرافقه لتقديمهما للتحقيقات واتخاذ اللازم.
12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 12:26 PM
65 ألفًا كانت بها ولا يُعرف مَن ارتكب الجريمة.. هروب وعثور ومسافة 200 كلم
تمكّنت وحدة البحث والتحري بشرطة محافظة عفيف، من استعادة مركبة مُسِنّ تم نهبها من المحافظة قبل عدة أيام، وتحديد هوية الجناة؛ وذلك بعد متابعة لهم امتدت لأكثر من 200 كلم.
وتعود التفاصيل، لبلاغ تَقَدّم به مواطن في العقد السابع من عمره؛ مفاده سرقة مركبته نوع جيب شاص 2014، وبها نقود تُقارب 65 ألف ريال؛ وذلك حين تَوَقّفه لأداء الصلاة في أحد المساجد بعفيف، ولا يُعرف من ارتكب السرقة.
بعدها بدأ رجال الأمن في تتبع المشتبه بهم؛ حيث توصلت التحريات لوجود المركبة المسروقة مع المتهم شمال المحافظة، وتم الانتقال للموقع وحين الوصول هرب المتهم، وجرى متابعته، وبالتعاون مع شرطة مركز نفي؛ تم العثور على المركبة على مسافة تزيد على 200 كلم من الموقع المحدد؛ فيما يجري ملاحقة المتهم ومرافقه لتقديمهما للتحقيقات واتخاذ اللازم.
، أعادها الأمن ويلاحقهم.. جناة يسرقون أموال ومركبة مُسِنّ تَوَقف للصلاة بعفيف ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أعادها الأمن ويلاحقهم.. جناة يسرقون أموال ومركبة مُسِنّ تَوَقف للصلاة بعفيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.