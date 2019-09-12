محمد بن مسعود - الدمام - توجيه يواجه ما يقلص الحصيلة العلمية للطالب ويختزل المقرر الدراسي وجهت وزارة التعليم بمنع الملخصات والمذكرات، والتي من شأنها تقليص الحصيلة العلمية للطالب والطالبة واختزال المقرر الدراسي.

جاء ذلك في تغريدة من حساب إدارة التعليم بمحافظة الزلفي ونصها: "مدير #تعليم_الزلفي ‏ووفق توجيه #وزارة_التعليم ‏يصدر قراراً يقضي بمنع الملخصات والمذكرات، والتي من شأنها تقليص الحصيلة العلمية للطالب والطالبة واختزال المقرر الدراسي، والإثقال على ميزانية الأسر، وإضعاف الدور الريادي للمدرسة في البناء العلمي للطلبة". 12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 12:19 PM توجيه يواجه ما يقلص الحصيلة العلمية للطالب ويختزل المقرر الدراسي Advertisements "التعليم" تمنع الملخصات والمذكرات والإدارة في الزلفى تتفاعل بقرار "التعليم" تمنع الملخصات والمذكرات والإدارة في الزلفى تتفاعل بقرار وجهت وزارة التعليم بمنع الملخصات والمذكرات، والتي من شأنها تقليص الحصيلة العلمية للطالب والطالبة واختزال المقرر الدراسي.

جاء ذلك في تغريدة من حساب إدارة التعليم بمحافظة الزلفي ونصها: "مدير #تعليم_الزلفي ‏ووفق توجيه #وزارة_التعليم ‏يصدر قراراً يقضي بمنع الملخصات والمذكرات، والتي من شأنها تقليص الحصيلة العلمية للطالب والطالبة واختزال المقرر الدراسي، والإثقال على ميزانية الأسر، وإضعاف الدور الريادي للمدرسة في البناء العلمي للطلبة". الكلمات المفتاحية ، "التعليم" تمنع الملخصات والمذكرات والإدارة في الزلفى تتفاعل بقرار ،

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