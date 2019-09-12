موعد اليوم الوطني السعودي 89 وعدد أيام الأجازة للطلاب وموظفي القطاع العام والخاص

تبدأ إحتفالات المملكة العربية السعودية بذكرى اليوم الوطني السعودي 89، وذلك من خلال إعطاء أجازة تصل لمدة 4 أيام لكل موظفي القطاع العام والخاص وكذلك طلاب المدارس، تبدأ من الجمعة الموافق 20 سبتمبر الجاري، وتستمر على مدار أيام السبت ثم الأحد وأخيرًا موعد اليوم الوطني السعودي 89 وهو يوم الأثنين الموافق 23 سبتمبر الجاري، وعلى أن تكون العودة للعمل من جديد يوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر الجاري.

كشفت وزارة الخدمة المدنية بأن أجازة اليوم الوطني السعودي 89 تأتي ضمن الأجازات الرسمية والأعياء المعترف بها في المملكة العربية السعودية، وهي أجازة عيد الأضحى المبارك، وكذلك أجازة عيد الفطر المبارك، وأخيرًا أجازة اليوم الوطني السعودي 89 والذي تحتفل به المملكة يوم 23 من شهر سبتمبر.

موعد اليوم الوطني السعودي 89

قالت وزارة العمل السعودية، بأن أجازة اليوم الوطني السعودي لهذا العام ستكون لمدة 4 أيام، وسوف يتم نشر تفاصيل هذه الأجازة، وكذلك مراسم الاحتفال بها في الفترة القادمة، وستكون مسؤولة عنها هيئة الترفية في المملكة العربية السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

يذكر أن بعض التقارير الإعلامية قد أشارت إلى كون احتفالات اليوم الوطني السعودي 89 ستقام في 9 محافظات مختلفة، وذلك من أجل أن يحضرها أكبر عدد ممكن من المواطنين خلال أجازة العيد الوطني، وستكون عبارة عن إحتفالات ضخمة، وحفلات ومسيرات تجوب مختلف أنحاء المملكة.

Advertisements

سبب الإحتفال بذكرى اليوم الوطني السعودي 89

يحتفل الشعب السعودي بذكرى اليوم الوطني السعودي 89، في يوم 23 سبتمبر من كل عام، وذلك بمناسبة صدور المرسوم الملكي من قبل الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، وذلك بشأن تحويل مملكة نجد والحجاز وملحقاتها إلى إسم جديد وهو المملكة العربية السعودية، وذلك بدءًا من يوم 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق للأول من الميزان، والموافق يوم 23 سبتمبر 1932م.

مفاجآت كبرى في اليوم الوطني السعودي 89

قالت تقارير إعلامية على مدار الساعات الماضية، بأن الشعب السعودي سيكون على موعد مع مفاجآت كبرى على مدار الأيام القادمة مع دخول ذكرى اليوم الوطني السعودي 89، حيث تعلن عدة شركات كبرى عن تخفيضات وعن هدايا للمواطنين بمناسبة هذه الذكرى، وهذا بالإضافة إلى وجود عدد كبير من المفاجآت التي تعلن عنها الجهات الحكومية في اليوم الوطني السعودي 89