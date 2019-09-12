مرسوم ملكي بإعادة هيكل تأشيرات الحج والعمرة والزيارة.. هذه تكلفتها ومدة الإقامة المسموحة

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دبي - بواسطة محمد فارس أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوما ملكيا بإعادة هيكل تأشيرات الزيارة والحج والعمرة والمرور، لتبلغ رسوم الدولة لإصدار كل تأشيرة لكل شخص 300 ريال.
وشمل المرسوم الملكي ثلاثة أنواع من التأشيرات على النحو التالي:
1- تأشيرة زيارة لغرض (عمرة، سياحة أو أعمال، أو زيارة أقارب وأصدقاء، أو أخرى)، وستكون مقسمة إلى دخول مرة واحدة بصلاحية 3 أشهر ومدة إقامة مسموحة لشهر، وأخرى دخول متعدد لصلاحية سنة ومدة إقامة مسموحة 3 أشهر، كلاهما بـ300 ريال.
2- تأشيرة حج، بصلاحية مخصصة لموسم الحج ومدة إقامة لموسم الحج، بـ300 ريال.
3- تأشيرة المرور للزيارة (للمرور جوا أو بحرا أو برا)، بصلاحية 96 ساعة ومدة إقامة مسموحة 96 ساعة، بـ300 ريال.
تعرف على أكثر المدن العربية أماناً في عام 2019
مقدم بواسطة: يورو نيوز
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شاهد: سائقة الترام في قازان الروسية.. تحول رحلتك إلى فرح بصوتها العذب الرقراق
في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان وإحدى أكبر الجمهوريات الروسية تختلف رحلات الترام من سائق إلى آخر. تخيل أنك تتنقل صباحا وأجواء من الفرح والموسيقى تغمر المكان، إنه الحال إن صادفتك فرصة التحرك مع الفتاة التترية العاشقة للموسيقى والغناء منذ الصغر، وسائقة الترام إيلزيدا هافيزوفا. هافيزوفا الفتاة البالغة من العمر 26 عاما، تقول أنها لا تمنع نفسها من الغناء لأنها تؤدي الأغاني بلغة التتار كلما استطاعت، وبينما تتحرك عجلات الترام، ولم تشعر مرة بالخوف من الغناء في مسرحها الخاص وأمام جمهورها المتنقل معها في زقاق المدينة. وأضافت السائقة المطربة أنها بدأت بالغناء للمرة الأولى عندما كانت تبلغ ثلاث سنوات فقط، وأنها تمتلك ذخيرة لا بأس بها من الأغاني، تطلقها مع تشغيل مفتاح القطار الخفيف، وخاصة أغاني التتار التي أتقنتها مع أغنيات شائعة شعبية بالإضافة إلى مؤلفات موسيقية أخرى. وقالت إحدى النساء التي تتنقل مع هافيزوما في حديث لرويترز، وتدعى بتروفا "يجب أن تحصل هافيزوفا على أجر أكبر ويختلف عن السائقين الآخرين لأنها تقدم الترفيه للركاب". للمزيد على يورونيوز: شاهد: أكثر من 500 طبال روسي يحطمون رقماً قياسياً في سان بطرسبرغ شاهد: 1000 فنان يشاركون في مهرجان الموسيقى العسكري الدولي في موسكو الاوركسترا الروسية تنظم حفلا موسيقيا في مسرح مدينة تدمر الأثرية تابعونا عبر الواتساب والفيسبوك:
Euronews (Ar)
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أيام ويشرع قصر "ليريا الكلاسيكي" أبوابه أمام عشاق الفن في مدريد الإسبانية
هو واحد من الأحجار الكريمة المخفية في مدريد الإسبانية ، وقصر بعيد عن الأنظار، لا يصل إليه إلا عشاق الفنون، من يتحملون الانتظار لشهور وسنوات قد تصل إلى 3 سنوات، بعد تسجيل أسمائهم. إنه قصر ليريا الكلاسيكي الجديد، المقرر أن يفتح أبوابه أمام عامة الناس في 19 سبتمبر/أيلول. هذا القصر الضخم، كان موطنا لدوق ألبا التاسع عشر، وهو وبحسب ما يعرف في الشوارع الإسبانية والروايات بأنه "غراندي أوف إسبانيا" ورئيس أحد أقدم وأغنى المنازل الأرستقراطية في البلاد. يضم هذا الصرح الضخم لوحات من رسم الفنان الإسبانى الكبير فرانثيسكو غويا، المعروف بأبو الفن الحديث، والرسام دييغو فيلاسكويز أو الفنان الهولندي وأحد أهم وأشهر فناني الطريقة الباروكية بيتر بول روبنس، ومكتبة فريدة من نوعها تحتوي على خطابات صاغها كريستوفر كولومبوس و الطبعة الأولى من دون كيشوت. وقال ألفارو روميرو سانشيز أرجونا رئيس قسم الثقافة في مؤسسة "ألبا هاوس" في حديث لرويترز "يمكنك أن تشعر بثقل التاريخ بمجرد دخولك إلى هذا المنزل". ويعد المبنى الذي يعود إلى القرن الثامن عشر، القصر الثالث الذي فتحته ألباس للزائرين منذ العام 2016 في محاولة للحفاظ على تراث العائلة، والذي يحظر بيع الأملاك الموروثة بسبب أهميتها التاريخية لإسبانيا. يرجع تاريخ منزل ألبا إلى عام 1400 وتقدر ثروته ما بين 600 مليون يورو و 3.5 مليار يورو أي ما بين 663 مليون دولار و3.87 مليار دولار. يسمح قصر ليريا، حيث توفيت ماريا إوجينيا دي مونتيجو، زوجة نابليون الثالث، إمبراطور الفرنسيين، وبالتالي إمبراطورة الفرنسيين من الفترة الممتدة بين 29 يناير 1853 إلى 4 سبتمبر 1870، ، لمجموعات من 20 زائرًا بالدخول كل 30 دقيقة للقيام بجولة في الطابق الأرضي والأول، مقابل 14 يورو. ويواصل دوق كارلوس فيتز جيمس ستيوارت وعائلته العيش في الطابق الثاني، الذي أعيد بناؤه بعد تعرضه لأضرار جسيمة جراء القصف في الحرب الأهلية 1936-1939. للمزيد على يورونيوز: الرسم في حقول الأرزّ فن جديد يتقنة المزارعون الصينيون (فيديو) رسم صور شخصية على الرمال لجنود شاركوا في الحرب العالمية الأولى اكتشاف أقدم رسم معروف في العالم على لوح صخري في جنوب أفريقيا تابعونا عبر الواتساب والفيسبوك:
Euronews (Ar)
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فيديو: قصف إسرائيلي على غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع
أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء أنه قصف مواقع لحركة حماس في غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع في اتجاه إسرائيل. وجاء في بيان صادر عن الجيش أن "طائرات حربية أصابت 15 هدفا إرهابيا في شمال قطاع غزة ووسطه" ذاكرا من بينها مصنعا للأسلحة ونفقا وأهدافا بحرية. وتابع البيان أن الجيش "سيواصل (...) تحميل حماس مسؤوليّة كل ما يصدر من قطاع غزة". ودوت صفارات الإنذار مساء الثلاثاء في أشدود بجنوب إسرائيل معلنة عن سقوط قذائف وشيكة من قطاع غزة، فيما كان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يعقد مهرجانا انتخابيا هناك في سياق حملة الانتخابات التشريعية في 17 أيلول/سبتمبر، فتم إجلاؤه من الموقع. وقال الجيش في بيان مقتضب أن نظام "القبة الحديدية" المضاد للصواريخ اعترض قذيفتين أطلقتا من قطاع غزة. وأفاد الجيش عن إطلاق صفارات الإنذار قرب عسقلان وفي أشدود بدون إعطاء المزيد من التفاصيل، فيما ذكر التلفزيون العام أنه تم إجلاء نتانياهو. وجاء ذلك بعيد أقلّ من ثلاث ساعات على تعهّد نتانياهو بضمّ منطقة غور الأردن في الضفة الغربية المحتلّة إذا ما أعيد انتخابه، في إعلان أثار غضب الفلسطينيين. ولاحقاً نشر حزب الليكود اليميني الذي يتزعّمه نتانياهو شريط فيديو عبر خدمة واتساب ظهر فيه رئيس الوزراء وهو يعود إلى مكان المهرجان ليكمل حديثه من على المنصّة بعد توقّف صفارات الإنذار. وعلّق نتانياهو بالقول إنّ ما جرى يثبت أنّ حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة تخشى فوزه في الانتخابات. وشهد شهر آب - أغسطس عدة عمليات إطلاق صواريخ ومحاولات تسلل من قبل فلسطينيين مسلحين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل وردت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار وهو ما يهدد اتفاق الهدنة الهش ويبعث مخاوف من تصعيد بين حماس وإسرائيل مع اقتراب موعد الانتخابات. وخاضت إسرائيل وحماس ثلاث حروب منذ عام 2008 كما تفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة منذ أكثر من عقد. إقرأ أيضاً: شاهد: لحظة إجلاء نتنياهو من مكان اجتماعه الانتخابي في أسدود بعد سقوط صاروخين من غزة شاهد: غزة.. شباب يفكر بالهجرة ومحاولات الخروج من السجن الأكبر بالعالم تنتهي بمأساة بعد العرب .. ليبرمان الشعبوي يفتح النار على اليهود الأرثوذوكس
Euronews (Ar)
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تعرف على أكثر المدن العربية أماناً في عام 2019
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كانت هذه تفاصيل خبر مرسوم ملكي بإعادة هيكل تأشيرات الحج والعمرة والزيارة.. هذه تكلفتها ومدة الإقامة المسموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.