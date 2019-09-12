مرسوم ملكي بإعادة هيكل تأشيرات الحج والعمرة والزيارة.. هذه تكلفتها ومدة الإقامة المسموحة

دبي - بواسطة محمد فارس أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوما ملكيا بإعادة هيكل تأشيرات الزيارة والحج والعمرة والمرور، لتبلغ رسوم الدولة لإصدار كل تأشيرة لكل شخص 300 ريال.

وشمل المرسوم الملكي ثلاثة أنواع من التأشيرات على النحو التالي:

1- تأشيرة زيارة لغرض (عمرة، سياحة أو أعمال، أو زيارة أقارب وأصدقاء، أو أخرى)، وستكون مقسمة إلى دخول مرة واحدة بصلاحية 3 أشهر ومدة إقامة مسموحة لشهر، وأخرى دخول متعدد لصلاحية سنة ومدة إقامة مسموحة 3 أشهر، كلاهما بـ300 ريال.

2- تأشيرة حج، بصلاحية مخصصة لموسم الحج ومدة إقامة لموسم الحج، بـ300 ريال.



3- تأشيرة المرور للزيارة (للمرور جوا أو بحرا أو برا)، بصلاحية 96 ساعة ومدة إقامة مسموحة 96 ساعة، بـ300 ريال.

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مقدم بواسطة: يورو نيوز